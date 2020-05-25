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За три дня в Новой Зеландии не зафиксировано ни одного нового заражения коронавирусом

08:10 25.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новозеландские медики не зафиксировали ни одного нового случая заражения коронавирусом за последние три дня. Об этом в понедельник сообщили в министерстве здравоохранения страны.

По его информации, в стране зафиксированы 1 504 случая заражения коронавирусом нового типа. За последние три дня ни один из более чем 11 тыс. тестов, проведенных по всей стране, не оказался положительным. Лечение проходят 27 человек, однако лишь один из них госпитализирован. С 28 февраля, когда в стране был обнаружен первый случай заражения коронавирусом нового типа, от вызванных инфекцией осложнений скончался 21 пациент.

В связи с позитивной динамикой власти Новой Зеландии отменили часть введенных ранее ограничений. К настоящему времени полностью восстановлена работа общественного транспорта, разрешены поездки по стране, открыты все магазины, производства, учреждения и ведомства. С некоторыми ограничениями работают предприятия общественного питания и сферы услуг, также установлен лимит на число участников мероприятий. С 13 мая отменен режим чрезвычайного положения, возобновились занятия в общеобразовательных школах и высших учебных заведениях.

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