Глава Тувы госпитализирован из-за коронавируса

09:05 Источник: Известия

Главы Тувыгоспитализирован в связи с выявлением коронавируса. Об этом он сам сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в понедельник, 25 мая. По его словам, кроме него в больницу попали еще несколько чиновников, включая председателя администрации Танды, Улуг-Хема (муниципалитеты в Туве).

«Зараза очень страшная, задевает многие стороны здоровья, голова очень болит, у кого-то воспаление легких. Наши врачи стараются. Рано или поздно об этой болезни моей станет известно, я это знаю, но попробую руководить дистанционно», — сказал Кара-оол. По информации правительства республики глава республики чувствует себя хорошо. Известия

