Глава Тувы госпитализирован из-за коронавируса
09:05 25.05.2020 Источник: Известия
«Зараза очень страшная, задевает многие стороны здоровья, голова очень болит, у кого-то воспаление легких. Наши врачи стараются. Рано или поздно об этой болезни моей станет известно, я это знаю, но попробую руководить дистанционно», — сказал Кара-оол. По информации правительства республики глава республики чувствует себя хорошо. Известия
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