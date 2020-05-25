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Глава Тувы госпитализирован из-за коронавируса

09:05 25.05.2020 Источник: Известия

Главы Тувы Шолбан Кара-оол госпитализирован в связи с выявлением коронавируса. Об этом он сам сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в понедельник, 25 мая. По его словам, кроме него в больницу попали еще несколько чиновников, включая председателя администрации Танды, Улуг-Хема (муниципалитеты в Туве).

«Зараза очень страшная, задевает многие стороны здоровья, голова очень болит, у кого-то воспаление легких. Наши врачи стараются. Рано или поздно об этой болезни моей станет известно, я это знаю, но попробую руководить дистанционно», — сказал Кара-оол. По информации правительства республики глава республики чувствует себя хорошо.  Известия

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