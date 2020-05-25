В жилом многоквартирном доме в Казани произошел взрыв газа

09:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Взрыв газа произошёл в жилом многоквартирном доме в Казани. Пострадал один человек, идёт эвакуация жильцов. Об этом информирует пресс-служба главка МЧС России по Татарстану.

Речь идёт о пятиэтажном жилом доме. ЧП случилось в трёхкомнатной квартире № 40 на пятом этаже, взрыв не спровоцировал дальнейшего горения. По данным ведомства, пострадала хозяйка квартиры. Говорит Москва