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НОВОСТИ

В жилом многоквартирном доме в Казани произошел взрыв газа

09:20 25.05.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Взрыв газа произошёл в жилом многоквартирном доме в Казани. Пострадал один человек, идёт эвакуация жильцов. Об этом информирует пресс-служба главка МЧС России по Татарстану.

Речь идёт о пятиэтажном жилом доме. ЧП случилось в трёхкомнатной квартире № 40 на пятом этаже, взрыв не спровоцировал дальнейшего горения. По данным ведомства, пострадала хозяйка квартиры.  Говорит Москва

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