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В США подталкивают страны к "новой холодной войне", считают в МИД КНР

09:32 25.05.2020 Источник: РБК

Министр иностранных дел Китая Ван И в кулуарах Национального народного конгресса в Пекине заявил, что некоторые политические силы в США подталкивают отношения между странами к «новой холодной войне». Об этом сообщает Bloomberg.

«Некоторые политические силы США берут в заложники китайско-американские отношения, пытаясь подтолкнуть эти связи на грань так называемой новой холодной войны. Это опасно и поставит под угрозу мир во всем мире», — заявил он.

Кроме того, министр призвал Вашингтон «не бросать вызов красной линии Китая» на Тайване. Так Ван И отреагировал на нарушенную госсекретарем США Майком Помпео традицию. На прошлой неделе глава Госдепа поздравил президента Тайваня Цай Инвэнь с ее вступлением в должность на второй срок.  РБК

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