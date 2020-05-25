Больше половины регионов готовы к снятию ограничений - глава Роспотребнадзора
10:05 25.05.2020 Источник: Эхо Москвы
Больше половины регионов России готовы к снятию ограничений. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. «44 субъекта, больше половины в РФ, уже имеют основания переходить к первому этапу сегодня или завтра», — сказала Попова в эфире телеканала «Россия-24».
По ее словам, коэффициент распространения инфекции на текущий момент составляет меньше единицы в 27 регионах РФ, и еще в 17 регионах он равен единице.
Глава Роспотребнадзора добавила, что временной промежуток между I этапом снятия ограничений и следующим за ним II этапом, по мнению ученых, может составить порядка двух недель.
«И дальнейшая динамика, при соблюдении всех требований, она будет такой же сохраняться. Потому что ученые говорят, что еще две недели, и, в принципе, мы можем переходить от этапа к этапу», — сказала Попова.
При этом, по словам Поповой, пока рано впадать в эйфорию, ослаблять карантин необходимо осторожно и постепенно. Эхо Москвы
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