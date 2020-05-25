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НОВОСТИ

Турция направит из Сирии в Ливию почти 3,5 тысячи человек с оружием - курдские СМИ

10:20 25.05.2020 Источник: Эхо Москвы

Курдские СМИ утверждают, что Турция направит из Сирии в Ливию почти 3,5 тысячи человек с оружием. Это члены вооруженных группировок, которые воевали против правительственных войск президента Сирии Башара Асада, сообщает агентство Firat.

В ливийской гражданской войне Турция поддерживает правительство национального согласия в Триполи, которое признано ООН.

В Анкаре неоднократно заявляли, что на стороне антиправительственных войск во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром в конфликте участвуют наемники из России. В Москве это не подтверждают.  Эхо Москвы

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