Турция направит из Сирии в Ливию почти 3,5 тысячи человек с оружием - курдские СМИ
10:20 25.05.2020 Источник: Эхо Москвы
Курдские СМИ утверждают, что Турция направит из Сирии в Ливию почти 3,5 тысячи человек с оружием. Это члены вооруженных группировок, которые воевали против правительственных войск президента Сирии Башара Асада, сообщает агентство Firat.
В ливийской гражданской войне Турция поддерживает правительство национального согласия в Триполи, которое признано ООН.
В Анкаре неоднократно заявляли, что на стороне антиправительственных войск во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром в конфликте участвуют наемники из России. В Москве это не подтверждают. Эхо Москвы
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