Трамп отдает годовую зарплату на нужды государства
10:32 25.05.2020 Источник: Коммерсант.ru
Трамп отдает годовую президентскую зарплату на нужды США/ Президент США Дональд Трамп рассказал, что отдает свою годовую президентскую зарплату на нужды государства. Американский лидер оценил эту сумму в $400-450 тыс.
«Я отдаю и отдавал с самого начала всю свою годовую зарплату от $400 тыс. до $450 тыс. обратно нашему правительству. Последний чек выдал Минздраву США на помощь в борьбе с COVID-19. Для меня это великая честь»,— написал господин Трамп в Twitter.
Так господин Трамп прокомментировал публикацию, на которой пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани показывает чек на $100 тыс., пожертвованные президентом Минздраву США.
США занимает первое место по числу зараженных коронавирусом среди всех стран мира. Число заболевщих COVID-19 там превышает 1,6 млн, погибли свыше 97 тыс. Коммерсантъ
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