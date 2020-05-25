Трамп отдает годовую зарплату на нужды государства

10:32 Источник: Коммерсант.ru

Трамп отдает годовую президентскую зарплату на нужды США/ Президент США Дональд Трамп рассказал, что отдает свою годовую президентскую зарплату на нужды государства. Американский лидер оценил эту сумму в $400-450 тыс.

«Я отдаю и отдавал с самого начала всю свою годовую зарплату от $400 тыс. до $450 тыс. обратно нашему правительству. Последний чек выдал Минздраву США на помощь в борьбе с COVID-19. Для меня это великая честь»,— написал господин Трамп в Twitter.

Так господин Трамп прокомментировал публикацию, на которой пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани показывает чек на $100 тыс., пожертвованные президентом Минздраву США.

США занимает первое место по числу зараженных коронавирусом среди всех стран мира. Число заболевщих COVID-19 там превышает 1,6 млн, погибли свыше 97 тыс. Коммерсантъ