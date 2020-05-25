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НОВОСТИ

Власти Москвы: Данные горожан в системе пропусков защищены законодательством

09:52 25.05.2020

Личные данные, горожан, пользующихся порталом для проверки московских цифровых пропусков, обрабатываются в строгом соответствии с российским законодательством о защите персональных данных, заявил глава московского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин. Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что пользователи сервиса i.moscow якобы автоматически подписываются на передачу их персональных данных любым третьим лицам для использования их в любых целях (в том числе для рассылки рекламы), на 10 лет.

По словам главы департамента, при работе на ресурсе i.moscow москвичи заполняют типовую форму согласия на обработку персональных данных, используемую для всех членов Московского инновационного кластера. «Хранение и обработка персональных данных пользователей портала i.moscow ведется в строгом соответствии с федеральным законом № 152-ФЗ "О персональных данных», - заявил Фурсин.

Глава департамента заявил, что данные, передаваемые при использовании сервиса на i.moscow, обрабатываются только городскими ведомствами - департаментом предпринимательства, департаментом информационных технологий и их подведомственными организациями - в процессе выдачи цифровых пропусков для работающих горожан.

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