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В России десятый день подряд выявляют не более 10 тысяч заразившихся коронавирусом в сутки

11:00 25.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 8 946 человек, всего в настоящее время в РФ 353 427 заразившихся во всех регионах страны. Об этом в понедельник сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Таким образом, десятый день подряд количество выявляемых за сутки случаев не превышает 10 тысяч человек, следует из данных штаба.

Суточный рост составил 2,6%, как и днем ранее.

Число выздоровевших пациентов, у которых диагностировали коронавирус, достигло 118 798 человек, доля выписанных от общего числа заразившихся в стране составляет 33,6%. Об этом сообщили в понедельник журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Согласно данным штаба, за сутки выписаны 5 499 человек. Общее число умерших достигло 3 633 человек. За сутки скончались 92 человека против 153 днем ранее.

Число заразившихся коронавирусом в Москве за сутки возросло на 2 560, при этом выздоровели почти в полтора раза больше - 3 746 человек. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Суточный рост в столице, как и днем ранее, составил 1,6%.

Всего в Москве, по последним данным, заразились 166 473 человека. Из них уже выздоровели 53 586, умерли 2 034.

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