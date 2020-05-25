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Палестина больше не считает США посредником в палестино- израильском урегулировании - посол

11:05 25.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палестина больше не рассматривает США, которые являются членом ближневосточного квартета (Россия, ЕС, ООН и США), в качестве подходящего посредника в урегулировании палестино-израильской проблемы. Об этом заявил посол Палестины в РФ Абдель Хафез Нофаль в интервью программе "Глобальный разговор", фрагмент которого был показан в понедельник в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы, палестинцы, больше не считаем, что Америка - подходящий посредник в мирном процессе. Мы по-прежнему верим в роль России в [ближневосточном] квартете, потому что мы очень хорошо знаем ее позицию и высоко ее ценим. Сегодня проблема в работе заключается в том, что американцы пытаются навязать свой план, я имею в виду "сделку века". Это односторонние действия без какой бы то ни было международной поддержки", - сказал он.

"Мы ориентированы на мир, и мы должны его достичь. Наш президент осуждает все насильственные действия где бы то ни было. В то же время нам нужны наши права и наше государство. Мы считаем, что наилучший способ достичь этого - двугосударственное решение. И мы помним, что этот подход поддержали 140 стран по всему миру", - добавил Нофаль.

17 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пришло время аннексировать часть палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан. В ответ президент Палестины Махмуд Аббас 19 мая объявил о прекращении действия всех соглашений с Израилем и США. Он добавил, что Израиль должен понести ответственность за попытки аннексировать оккупированные палестинские территории.

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