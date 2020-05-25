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НОВОСТИ

Может быть понижен возраст начисления надбавки к пенсии

11:20 25.05.2020 Источник: Известия

Законопроект, которым предлагается начислять надбавку пенсии не с 80 лет, как сейчас, а с 75 внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР. Об этом сообщила пресс-служба одного из авторов документа, главы парламентского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Сейчас, согласно закону «О страховых пенсиях», право установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 80 лет, пишет «Газета.Ру».

Законопроектом предлагается внести изменения в указанный федеральный закон, предоставив надбавку к пенсии гражданам, достигшим 75 лет.

Авторы законопроекта отмечают, что Всемирная организация здравоохранения 75-летних людей к лицам старческого возраста, во многих странах им «предоставляются различные доплаты и меры социальной поддержки».

«Принятие законопроекта позволит обеспечить более достойный уровень жизни лицам, достигшим возраста 75 лет», — говорится в пояснительной записке.

Вступление в силу указанного Федерального закона предполагается с 1 января 2021 года.

Кроме Нилова, соавторами законопроекта также выступили вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, депутаты Борис Пайкин и Дмитрий Свищев, а также сенатор Сергей Леонов.  Известия

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