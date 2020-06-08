США потребовали от Китая предоставить отчет о жертвах разгона демонстрации на площади Тяньаньмэнь
13:20 05.06.2020 Источник: Эхо Москвы
США потребовали от КНР предоставить отчет о жертвах разгона демонстрации на площади Тяньаньмэнь. Об этом говорится в заявлении Госдепа по случаю 31-й годовщины событий 4 июня 1989 года. Власти Китая сочли массовые выступления в Пекине с требованием политических свобод как попытку контрреволюционного мятежа и использовали армейские подразделения для его подавления. Эхо Москвы
Новости
- 13:00 08.06.2020
- Поправки к конституции поддерживаются большинством россиян - Песков
- 12:32 08.06.2020
- ПДК вредных веществ в некоторых водоемах Норильска превышена в 60 раз
- 12:20 08.06.2020
- В Крыму и на Кавказе проходят тренировки ракетных комплексов "Бал" и "Бастион"
- 12:05 08.06.2020
- Вице-премьер Чернышенко отметил потенциал десятикратного роста внутреннего туризма РФ
- 12:00 08.06.2020
- В Великобритании для всех въезжающих вводится двухнедельный карантин
- 11:32 08.06.2020
- Полиция канадского Монреаля применила слезоточивый газ против демонстрантов
- 11:20 08.06.2020
- Украинские эксперты рассказали о способе "достать" ракетами Сибирь
- 11:19 08.06.2020
- Пародист Грушевский: Поправки в Конституцию мне кажутся очень правильными и разумными
- 11:09 08.06.2020
- Директор Государственного музея А.С. Пушкина: внесение поправок в Конституцию – правильное решение
- 11:05 08.06.2020
- Открывший стрельбу в Москве мужчина был ранен при задержании и умер в больнице
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать