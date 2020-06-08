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США потребовали от Китая предоставить отчет о жертвах разгона демонстрации на площади Тяньаньмэнь

13:20 05.06.2020 Источник: Эхо Москвы

США потребовали от КНР предоставить отчет о жертвах разгона демонстрации на площади Тяньаньмэнь. Об этом говорится в заявлении Госдепа по случаю 31-й годовщины событий 4 июня 1989 года. Власти Китая сочли массовые выступления в Пекине с требованием политических свобод как попытку контрреволюционного мятежа и использовали армейские подразделения для его подавления.  Эхо Москвы

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