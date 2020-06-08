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Экономика ФРГ находится в самой тяжелой ситуации в истории страны - Меркель

13:32 05.06.2020 Источник: Эхо Москвы

Экономика Германии находится в самой тяжелой ситуации в истории страны. Такую оценку дает канцлер ФРГ Ангела Меркель. В то же время она считает, что во время борьбы с распространением коронавируса власти действовали правильно. Выступая в эфире немецкого телеканала ARD, она напомнила, что для стимулирования национальной экономики был одобрен пакет мер на 130 млрд евро.  Эхо Москвы

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