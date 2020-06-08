0
0
1356
НОВОСТИ

Захарова прокомментировала призыв японского политолога отобрать Курилы у РФ

14:12 05.06.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Мария Захарова отреагировала на призыв японского политолога отобрать Курилы у РФ. Ранее соответствующее заявление сделал Юкио Касияма.

«Советские войска оккупировали Шикотан, Хабомаи, Кунашир и Итуруп. Именно сейчас необходимо отбросить вредную идею о возврате двух островов и со всей твердостью вернуться к изначальной позиции с требованием возврата всех четырёх островов», — написал журналист и политолог в статье на сайте Wedge Infinity.

Официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова прокомментировала радиостанции «Говорит Москва» японскую инициативу. По её словам, такие высказывания не помогают российско-японскому диалогу.

«Подобные заявления не способствуют решению имеющихся вопросов».

Курильские острова перешли СССР по результатам Второй мировой войны.  

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

13:00 08.06.2020
Поправки к конституции поддерживаются большинством россиян - Песков
0
0
12:32 08.06.2020
ПДК вредных веществ в некоторых водоемах Норильска превышена в 60 раз
0
66
12:20 08.06.2020
В Крыму и на Кавказе проходят тренировки ракетных комплексов "Бал" и "Бастион"
0
99
12:05 08.06.2020
Вице-премьер Чернышенко отметил потенциал десятикратного роста внутреннего туризма РФ
0
112
12:00 08.06.2020
В Великобритании для всех въезжающих вводится двухнедельный карантин
0
126
11:32 08.06.2020
Полиция канадского Монреаля применила слезоточивый газ против демонстрантов
0
150
11:20 08.06.2020
Украинские эксперты рассказали о способе "достать" ракетами Сибирь
0
173
11:19 08.06.2020
Пародист Грушевский: Поправки в Конституцию мне кажутся очень правильными и разумными
0
184
11:09 08.06.2020
Директор Государственного музея А.С. Пушкина: внесение поправок в Конституцию – правильное решение
0
180
11:05 08.06.2020
Открывший стрельбу в Москве мужчина был ранен при задержании и умер в больнице
0
182

Возврат к списку