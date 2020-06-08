Захарова прокомментировала призыв японского политолога отобрать Курилы у РФ
14:12 05.06.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Мария Захарова отреагировала на призыв японского политолога отобрать Курилы у РФ. Ранее соответствующее заявление сделал Юкио Касияма.
«Советские войска оккупировали Шикотан, Хабомаи, Кунашир и Итуруп. Именно сейчас необходимо отбросить вредную идею о возврате двух островов и со всей твердостью вернуться к изначальной позиции с требованием возврата всех четырёх островов», — написал журналист и политолог в статье на сайте Wedge Infinity.
Официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова прокомментировала радиостанции «Говорит Москва» японскую инициативу. По её словам, такие высказывания не помогают российско-японскому диалогу.
«Подобные заявления не способствуют решению имеющихся вопросов».
Курильские острова перешли СССР по результатам Второй мировой войны.
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