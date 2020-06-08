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Минэкономики ФРГ отвергает экстерриториальные санкции США против "Северного потока - 2"

14:32 05.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство ФРГ отвергает экстерриториальные санкции США, поскольку позиция Берлина по "Северному потоку - 2" не изменилась. Об этом заявила в пятницу на брифинге представитель Министерства экономики и энергетики Германии, комментируя внесение на рассмотрение Сената США законопроекта, предполагающего расширение санкций в отношении газопровода.

"Мы следим за развитием ситуации вокруг "Северного потока - 2" в США, но мы это не комментируем", - сказала она. "Наша принципиальная позиция относительно экстерриториальных санкций также ясна: мы их отвергаем", - добавила представитель Минэкономики.

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