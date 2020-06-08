Минэкономики ФРГ отвергает экстерриториальные санкции США против "Северного потока - 2"
14:32 05.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство ФРГ отвергает экстерриториальные санкции США, поскольку позиция Берлина по "Северному потоку - 2" не изменилась. Об этом заявила в пятницу на брифинге представитель Министерства экономики и энергетики Германии, комментируя внесение на рассмотрение Сената США законопроекта, предполагающего расширение санкций в отношении газопровода.
"Мы следим за развитием ситуации вокруг "Северного потока - 2" в США, но мы это не комментируем", - сказала она. "Наша принципиальная позиция относительно экстерриториальных санкций также ясна: мы их отвергаем", - добавила представитель Минэкономики.
Новости
- 13:00 08.06.2020
- Поправки к конституции поддерживаются большинством россиян - Песков
- 12:32 08.06.2020
- ПДК вредных веществ в некоторых водоемах Норильска превышена в 60 раз
- 12:20 08.06.2020
- В Крыму и на Кавказе проходят тренировки ракетных комплексов "Бал" и "Бастион"
- 12:05 08.06.2020
- Вице-премьер Чернышенко отметил потенциал десятикратного роста внутреннего туризма РФ
- 12:00 08.06.2020
- В Великобритании для всех въезжающих вводится двухнедельный карантин
- 11:32 08.06.2020
- Полиция канадского Монреаля применила слезоточивый газ против демонстрантов
- 11:20 08.06.2020
- Украинские эксперты рассказали о способе "достать" ракетами Сибирь
- 11:19 08.06.2020
- Пародист Грушевский: Поправки в Конституцию мне кажутся очень правильными и разумными
- 11:09 08.06.2020
- Директор Государственного музея А.С. Пушкина: внесение поправок в Конституцию – правильное решение
- 11:05 08.06.2020
- Открывший стрельбу в Москве мужчина был ранен при задержании и умер в больнице
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать