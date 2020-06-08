РУСАЛ инвестирует около 190 миллионов долларов в модернизацию производства электродов на Саяногорском алюминиевом заводе

15:05

Компания РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, направит в 2020-2023 годах около 190 млн долл. на проект модернизации производства электродов на Саяногорском алюминиевом заводе (САЗ). Кроме экономического эффекта, это снизит воздействие на окружающую среду.

Поочередная реконструкция трех печей обжига анодов на САЗе ведется по наилучшим экологичным технологиям с применением оборудования немецкой компании Riedhammer GmbH. Этот проект позволит значительно улучшить не только качество самих анодов, но и показатели энергоэффективности. Также отделение обжига будет оснащено новейшими цифровыми системами, и информация о работе всех трех печей будет подаваться на единый пульт управления.

"Саяногорский алюминиевый завод сейчас - одно из самых современных предприятий РУСАЛа, а реализация проекта модернизации производства электродов позволит не только повысить показатели энергоэффективности, но и снизит воздействие на окружающую среду, - отметил генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин. - Кроме того, после завершения обновления печей САЗ сможет нарастить выпуск обожженных анодов для нужд заводов компании, что гарантирует высокую обеспеченность РУСАЛа собственным сырьем высокого качества".