На "России-1" выходит премьера программы «Доктор Мясников»
15:07 05.06.2020 Источник: НГ-Online
Завтра, 6 июня, на телеканале «Россия-1» выйдет (и будет выходить по субботам) новая медицинская программа «Доктор Мясников».
Главный врач столичной больницы №71 Александр Мясников и один из ведущих передачи «О самом главном» на канале «Россия-1», приступает к своей авторской программе,которая будет выходить из его рабочего кабинета. Выпуски будут посвящены интересным случаям из медицинской практики доктора, последним мировым новостям и исследованиям в области медицины. Мясников также намерен развенчивать популярные медицинские и фармакологические мифы, отвечать на вопросы телезрителей и показывать домашние лайфхаки для здоровья.
Вера Цветкова
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