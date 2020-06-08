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НОВОСТИ

На "России-1" выходит премьера программы «Доктор Мясников»

15:07 05.06.2020 Источник: НГ-Online

Завтра, 6 июня, на телеканале «Россия-1» выйдет (и будет выходить по субботам) новая медицинская программа «Доктор Мясников».

Главный врач столичной больницы №71 Александр Мясников и один из ведущих передачи «О самом главном» на канале «Россия-1», приступает к своей авторской программе,которая будет выходить из его рабочего кабинета. Выпуски будут посвящены интересным случаям из медицинской практики доктора, последним мировым новостям и исследованиям в области медицины. Мясников также намерен развенчивать популярные медицинские и фармакологические мифы, отвечать на вопросы телезрителей и показывать домашние лайфхаки для здоровья.

Вера Цветкова

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