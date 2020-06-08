Большинство стран ЕС откроет внутренние границы с 15 июня, остальные - к концу месяца

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство стран - членов Евросоюза откроет свои внутренние границы с 15 июня, а остальные - к концу месяца. Об этом заявила в пятницу государственный секретарь МВД Хорватии Терезия Грас по итогам заседания Совета ЕС в формате видеоконференции.

"Все министры согласились, что снятие контроля на внутренних границах - общая цель. Большинство стран откроют их к 15 июня, другие последуют их примеру к концу месяца, что, конечно, также зависит от эпидемиологической ситуации", - сказала она.

Как заявила в свою очередь еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон, Шенгенская зона начнет вновь полностью функционировать не позднее конца июня. "Мы вернемся к полному функционированию Шенгенской зоны не позже конца июня", - отметила она.