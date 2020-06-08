Суд сократил срок ареста журналисту Азару
15:32 05.06.2020 Источник: Интерфакс
Московский городской суд сократил на пять суток срок ареста журналисту "Новой газеты" Илье Азару, который был задержан с пикетом у здания МВД в Москве, сообщил "Интерфаксу" адвокат Леонид Соловьев в пятницу.
"Мосгорсуд сократил срок ареста с 15 суток до 10. Азар выйдет 7 июня из спецприемника", - сказал Соловьев.
В пресс-службе суда подтвердили, что "постановление в отношении И.Азара изменено, назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток".
Азар был задержан 26 мая при проведении пикета у здания МВД. Он вышел с одиночным пикетом в поддержку "Омбудсмена полиции" Владимира Воронцова. Тверской суд Москвы 28 мая признал Азара виновным в повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения пикетирования и назначил ему наказание в виде 15 суток ареста. Кроме административного протокола по статье 20.2 , журналисту был выписан штраф за нарушение ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП Москвы (нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности).
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