Олимпийский призер Гальперин: Каждый россиянин должен выразить свое мнение по поправкам в Конституцию
15:35 05.06.2020
Россиянам важно выразить свою позицию в ходе голосования по поводу поправкок к Конституции 1 июля, считает двукратный бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года по прыжкам с вышки Глеб Гальперин.
«Я всегда голосую, и в этот раз тоже приду голосовать, мнение каждого человека важно. Призываю всех выбрать время и прийти со своим мнением, его высказать во время проведения голосования - это очень важно для страны и для нас всех», - сказал спортсмен.
По его словам, при должных антиэпидемических мерах плебисцит можно провести без риска для здоровья его участников.
«Я доверяю нашему правительству, руководству страны, и я думаю, что те поправки, которые должны внестись, они правильные и верные и должны улучшить нашу жизнь - это все делается для будущего поколения», - полагает Гальперин.
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