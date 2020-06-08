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Олимпийский призер Гальперин: Каждый россиянин должен выразить свое мнение по поправкам в Конституцию

15:35 05.06.2020

Россиянам важно выразить свою позицию в ходе голосования по поводу поправкок к Конституции 1 июля, считает двукратный бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года по прыжкам с вышки Глеб Гальперин.

«Я всегда голосую, и в этот раз тоже приду голосовать, мнение каждого человека важно. Призываю всех выбрать время и прийти со своим мнением, его высказать во время проведения голосования - это очень важно для страны и для нас всех», - сказал спортсмен.

По его словам, при должных антиэпидемических мерах плебисцит можно провести без риска для здоровья его участников.

«Я доверяю нашему правительству, руководству страны, и я думаю, что те поправки, которые должны внестись, они правильные и верные и должны улучшить нашу жизнь - это все делается для будущего поколения», - полагает Гальперин.

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