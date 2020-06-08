Посольство РФ в Чехии считает провокацией решение о высылке российских дипломатов

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство в России в Праге глубоко разочаровано решением чешских властей выслать двух сотрудников диппредставительства и считает это сфабрикованной провокацией. Об этом говорится в заявлении посольства, размещенном в пятницу в "Фейсбуке".

"Речь идет о сфабрикованной провокации. Данный недружественный шаг, который изначально был основан на бездоказательных обвинениях в СМИ, свидетельствует об отсутствии у Праги желания нормализовать деградировавшие в последнее время не по нашей вине российско-чешские отношения", - говорится в заявлении диппредставительства.

"Глубоко разочарованы таким подходом чешских партнеров, оставляющим все меньше пространства для конструктивного диалога", - добавили в посольстве.