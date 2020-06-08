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Региональные ограничения на митинги не должны быть шире федеральных - КС РФ

16:12 05.06.2020 Источник: Интерфакс

Конституционный суд РФ предписал поправить региональные законы о митингах, если введенные ими запреты шире, чем обозначенные в федеральном законодательстве.

Постановление суда опубликовано на сайте КС в пятницу. Поводом к рассмотрению дела послужила жалоба ряда граждан на закон Самарской области "О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия и обеспечении отдельных условий реализации прав граждан на проведение публичных мероприятий в Самарской области".

Решение КС РФ основано на ранее вынесенных правовых позициях суда.

Жители Самары - Наталья Баранова, Александр Круглов и Дамир Сталин оспорили в КС РФ региональный закон о митингах, запрещающий проводить публичные акции ближе 150 метров от школ, детсадов, больниц и храмов. Этот закон не позволил активистам провести 1 декабря 2019 года митинг на площади Куйбышева в центре Самары, а также в альтернативном месте. 

В своем решении КС РФ отметил, что в федеральном законе о мирных собраниях зафиксирован порядок реализации гражданами и их объединениями этого права, а также установлены места, в которых их проведение запрещено. Этот же закон наделяет достаточно обширной компетенцией власти субъектов РФ: они могут устанавливать дополнительные гарантии прав с учетом региональных особенностей.

Суд подчеркнул, что, осуществляя такое регулирование, регионы не должны вторгаться в предметы федерального ведения, снижать уровень основных гарантий и вводить ограничения конституционных прав. КС заключил, что оспоренный закон не соответствует конституции, поскольку расширяет запреты, прописанные в федеральном законе.

Суд постановил изменить закон Самарской области и другие региональные законы, содержащие аналогичные положения.

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