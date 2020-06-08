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Путин сообщил о поддержке приютов для животных, оказавшихся в трудном положении в период пандемии

16:32 05.06.2020 Источник: Интерфакс

Президент России Владимир Путин поддержал идею помощь частным приютам для животных, которые понесли финансовые потери из-за пандемии коронавируса.

"Подумаем, я сейчас не будут называть конкретных цифр и прочее, но точно совершенно мы вам поможем, плечо подставим, поддержим. Формы, объемы, прямо конкретную дату назвать не могу, но мы вас услышали и вам поможем", - сказал президент в пятницу на встрече с экологами и зоозащитниками, приуроченной ко Дню эколога.

Он отметил, что люди, занимающиеся помощью бездомным животным, "по-настоящему с добрым сердцем и конечно хочется вам помочь, придумаем такой способ поддержки".

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