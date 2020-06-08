Цена нефти Brent на бирже в Лондоне превысила $42 за баррель

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 5,2% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $42,06 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 15:34 мск.

В последний раз стоимость нефти данного сорта находилась выше уровня в $42 за баррель 6 марта текущего года.