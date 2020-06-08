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Виктор Орбан раскритиковал государства Западной Европы за навязывание своей точки зрения

17:12 05.06.2020 Источник: Интерфакс

Некоторые государства Западной Европы навязывают другим свою точку зрения, и многие терпеливо относятся к такому положению дел, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Западные государства часто считают, что они - представители мысли более высокого уровня, потому что у них построены парламентские демократии после Второй мировой войны. Они думают, что это дает им право говорить нам, что и как надо делать. Это одна из причин", - сказал Орбан журналистам в пятницу в Минске по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, отвечая на вопрос о том, почему одни страны считают себя вправе навязывать свою точку зрения по стратегии борьбы с COVID-19. Его цитирует госагентство БелТА.

"А вторая причина - мы это терпим. Многие страны просто не выражают твердо свою позицию", - продолжил премьер-министр Венгрии.

"Мы можем выслушать разные их мнения, но, тем не менее, это наша страна, наша экономика, наша судьба, и мы сами в силах принять свое решение", - полагает он.

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