В Грузии предложили поделиться с РФ данными из биолаборатории Лугара

17:40 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Грузии предложили поделиться данными из биолаборатории Лугара с Россией. Москва неоднократно выражала обеспокоенность по поводу размещения исследовательских учреждений США у границ.

В 2015 году МИД упомянул в этой связи так называемый «Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Лугара» в пригороде Тбилиси. Российские власти полагают, что американцы и грузины пытаются скрыть предназначение объекта, изучающего особо опасные инфекционные болезни. Официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова заявляла – Москве известно о предложениях США к Грузии расширить исследования в военных целях в биолаборатории Лугара, писало РИА Новости.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» лидер партии «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе предложила поделиться с Россией информацией о деятельности исследовательского центра. По её словам, отношения с Москвой находятся в тупике, однако власти страны могли бы предоставить данные на основе международных соглашений.

«Что касается лабораторий Лугара. В этой кризисной ситуации лаборатория достаточно хорошо себя показала. Все первичные тесты, действительно, делались в этой лаборатории. Врачи постоянно ссылались на диагнозы лаборатории, которая давала возможность очень быстро реагировать на то, что происходило. Однако что там происходит за стенами – я не могу знать. Это вне моей компетенции. Существует международная конвенция, как контролируется деятельность подобных лабораторий. Я думаю, что Грузия не откажется от международных сообщений. Обвинять Грузию или требовать односторонние действия – ни к чему хорошему не приведёт. С Россией отношения достаточно сложные. Они вообще не двигаются с мёртвой точки, не выходят из того негативного тупика, в котором мы оказались, поэтому любая активность подобного рода со стороны России, конечно же, в Грузии воспринимается не всегда правильно. Например, то, что Россия требует доступа к лаборатории Лугара. На основе международных конвенций можно, наверное, предоставить соседним государствам любую информацию, которая им нужна, потому что я хочу надеяться, что ничего незаконного в этой лаборатории не происходит и ничего такого, что нужно бы скрывать».

Лугара также занимается борьбой с коронавирусом. Там был диагностирован первый в Грузии случай заражения COVID-19, сообщил представитель местного МИД Владимир Константиниди.