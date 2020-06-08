В 2020 году в Подмосковье будут закрыты все мусорные полигоны

17:55

Фото Дениса Трудникова



В этом году в Подмосковье будут закрыты все мусорные полигоны. Об этом сказал губернаторво время общения с жителями Рузского городского округа.

"В 2013 году я обратился к президенту за поддержкой по закрытию свалок. В Подмосковье было 39 полигонов в черте городов. На них не существовало никакой технологии - просто бросали мусор и присыпали землей. Не было ни сепарации, ни переработки. Всё это превращалось в зловоние, - сказал Андрей Воробьёв. - В 2020-м мы закроем все свалки, останется только "Тимохово", которое уже переходит в режим работы комплекса по переработке отходов. Мы открываем на удаленных территориях мощные, современные, соответствующие самым высоким экологическим требованиям КПО" (комплекс переработки отходов).

Губернатор проверил работы по ликвидации негативного воздействия открытой площадки накопления отходов "Щелканово". Их завершат уже до конца июля. Вывезено уже почти 20 тыс тонн деградированных отходов и 5,1 тыс тонн фильтрата. На 2-м этапе будет проведена рекультивация с устройством глиняного замка и строительством подпорной стены из габионов.

"Сегодня в День эколога мы проверили, как ведутся работы в д. Щелканово. Здесь были протесты экологов - мы их всегда слышим. Для Подмосковья экология имеет особое значение. От свалки тут не останется никакого следа", - отметил Андрей Воробьёв.

Данный земельный участок был предназначен для строительства КПО. В 2018 году здесь организована площадка для временного накопления отходов. По условиям соглашения эксплуатирующая организация должна была хранить их не более 11 месяцев, после чего площадку - ликвидировать, а земли – рекультивировать. Однако обязательства не были выполнены. Минэкологии Подмосковья и администрация Рузского городского округа направляли компании предупреждения, но они были проигнорированы. В марте здесь был введен режим ЧС и принято беспрецедентное решение о реквизиции земельного участка для ликвидации экологического вреда.

"Я хочу поблагодарить Андрея Юрьевича Воробьева, правительство Московской области за внимание к объектам, которые влияют на экологию, - сказала общественник Наталья Куприна. - Хотелось бы, чтобы виновные были наказаны, а здесь появилась рекреационная зона, развивался туризм".