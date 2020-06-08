Программу господдержки нужно увеличить на 400 миллиардов рублей - "Опора России"

18:24

Программа "Господдержка 2%" крайне важна в текущей ситуации для поддержки российского бизнеса, заявил президент ассоциации малого и среднего бизнеса "Опора России" Александр Калинин.

"Представители субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) сильно пострадали от последствий пандемии, и эта программа позволят МСП сохранить рабочие места и восстановить деятельность, - сказал он. - Но уже сейчас мы понимаем, что лимита программы хватит далеко не всем. По нашим подсчетам, лимиты по этой критически важной государственной мере поддержки необходимо расширить еще минимум на 400 млрд рублей".

Ранее ЦБ РФ предложил увеличить лимиты по госпрограмме кредитования под 2%. Банк России считает обоснованной возможность увеличения лимитов по госпрограмме кредитования предприятий под 2%. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе онлайн пресс-конференции.

"Мы видим большой спрос на программу кредитования под 2%. Скорее всего, спрос превысит эти лимиты. Очень активно и заемщики пользуются этой программой, и банки идут навстречу. Поэтому этот вопрос об увеличении лимитов обоснован, но это требует, безусловно, принятия решения правительством. Мы готовы принять участие в обсуждении этого вопроса", - сказала она.