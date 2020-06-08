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Почти в 8 раз в Иране превышен лимит запасов обогащенного урана - МАГАТЭ

19:30 05.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запасы обогащенного урана в Иране превысили лимит, разрешенный ядерной сделкой 2015 года, почти в восемь раз. Как сообщило в пятницу агентство Франс Пресс, об этом говорится в докладе, подготовленном Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Отмечается, что по состоянию на 20 мая запасы обогащенного урана составляют в Иране 1 571,6 кг, в то время как разрешенный лимит составляет 202,8 кг.

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