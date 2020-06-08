Почти в 8 раз в Иране превышен лимит запасов обогащенного урана - МАГАТЭ
19:30 05.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запасы обогащенного урана в Иране превысили лимит, разрешенный ядерной сделкой 2015 года, почти в восемь раз. Как сообщило в пятницу агентство Франс Пресс, об этом говорится в докладе, подготовленном Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).
Отмечается, что по состоянию на 20 мая запасы обогащенного урана составляют в Иране 1 571,6 кг, в то время как разрешенный лимит составляет 202,8 кг.
НОВОСТИ
- 13:05 08.06.2020
- Население Белоруссии хотят оградить от информации, которая наносит вред государству
- 13:00 08.06.2020
- Поправки к конституции поддерживаются большинством россиян - Песков
- 12:32 08.06.2020
- ПДК вредных веществ в некоторых водоемах Норильска превышена в 60 раз
- 12:20 08.06.2020
- В Крыму и на Кавказе проходят тренировки ракетных комплексов "Бал" и "Бастион"
- 12:05 08.06.2020
- Вице-премьер Чернышенко отметил потенциал десятикратного роста внутреннего туризма РФ
- 12:00 08.06.2020
- В Великобритании для всех въезжающих вводится двухнедельный карантин
- 11:32 08.06.2020
- Полиция канадского Монреаля применила слезоточивый газ против демонстрантов
- 11:20 08.06.2020
- Украинские эксперты рассказали о способе "достать" ракетами Сибирь
- 11:19 08.06.2020
- Пародист Грушевский: Поправки в Конституцию мне кажутся очень правильными и разумными
- 11:09 08.06.2020
- Директор Государственного музея А.С. Пушкина: внесение поправок в Конституцию – правильное решение
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать