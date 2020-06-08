США разрешили китайским авиакомпаниям совершать в страну два рейса в неделю

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США разрешит китайским авиакомпаниям осуществлять в общей сложности два коммерческих пассажирских рейса между Соединенными Штатами и Китаем в неделю. Это следует из распространенного в пятницу распоряжения Министерства транспорта США.

"Министерство транспорта США вносит изменение в постановление <...>, чтобы позволить китайским авиаперевозчикам осуществлять в общей сложности два пассажирских рейса по расписанию в неделю в США и обратно", - говорится в документе.