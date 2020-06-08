Росстат зафиксировал падение ресторанного рынка в РФ в апреле на 51,5%

20:00 Источник: Интерфакс

Российский ресторанный рынок в "нерабочем" апреле упал на 51,5% по сравнению с показателем за апрель 2019 года, до 64,5 млрд рублей.

В январе-апреле 2020 года оборот ресторанов, кафе и баров в России сократился на 11,1%, до 454,7 млрд рублей, сообщил Росстат.

Ресторанный рынок начал снижаться в марте (на 3,4%), но по итогам I квартала сохранил положительную динамику (3%).