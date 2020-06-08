В Британии хотят снять фильм об исчезновении советского климатолога Владимира Александрова
21:07 05.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Британский режиссер с русскими корнями Николай Галицын снимет документальный сериал об исчезновении выдающегося советского климатолога Владимира Александрова, который стал автором концепции ядерной зимы. Команда проекта заинтересована в привлечении международных партнеров при создании картины, об этом ТАСС рассказали в продюсерской компании "Метрафильмс".
"Продюсерская компания "Метрафильмс" примет участие в создании документального сериала британского режиссера с русскими корнями Николая Галицына "Пророк апокалипсиса. Исчезновение Владимира Александрова". Фильм расскажет, как в разгар холодной войны во время научной конференции в Испании в 1985 году пропадает выдающийся советский климатолог Владимир Александров. Дальнейшая судьба ученого до сих пор осталась неизвестной", - рассказали в компании.
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