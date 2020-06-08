Трамп приказал Пентагону сократить численность военного контингента в Германии - СМИ
22:00 05.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп приказал Пентагону сократить численность американских военнослужащих, дислоцированных в Германии. Об этом сообщило в пятницу информационное агентство Рейтер, ссылающееся на официального представителя США высокого ранга.
По свидетельству этого чиновника, из ФРГ к сентябрю будет выведено 9,5 тыс. американских солдат и офицеров. В настоящее время в Германии размещено порядка 34,5 тыс. американских военнослужащих.
В Белом доме и Министерстве обороны США пока не ответили на просьбу корр. ТАСС прокомментировать эти сведения. Госдепартамент США переадресовал данный запрос в Белый дом и Пентагон.
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