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НОВОСТИ

В Мали ликвидирован главарь "Аль-Каиды в странах исламского Магриба" - СМИ

23:20 05.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главарь террористической группировки "Аль-Каида в странах исламского Магриба" (запрещена в РФ) был ликвидирован в Мали. Об этом в пятницу сообщило агентство Франс Пресс (АФП) со ссылкой на источники.

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