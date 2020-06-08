В Мали ликвидирован главарь "Аль-Каиды в странах исламского Магриба" - СМИ

23:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главарь террористической группировки "Аль-Каида в странах исламского Магриба" (запрещена в РФ) был ликвидирован в Мали. Об этом в пятницу сообщило агентство Франс Пресс (АФП) со ссылкой на источники.