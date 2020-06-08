Минюст признал обоснованными принятые в РФ меры против распространения COVID-19

23:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минюст России признал обоснованными и соразмерными угрозе введенные в регионах, в том числе в Москве, ограничительные меры из-за распространения коронавируса COVID-19. Об этом заявили в Минюсте России по итогам проведенного по поручению главы правительства РФ Михаила Мишустина анализа региональных нормативных правовых актов, в том числе указов мэра Москвы.

"В результате проведенного исследования Минюст России считает, что меры, введенные на территории Российской Федерации (в том числе указы мэра Москвы и нормативно- правовые акты правительства Москвы), приняты в пределах компетенции соответствующих органов власти, безусловно отвечают конституционным целям охраны жизни и здоровья граждан, соразмерны угрозе распространения эпидемии на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении на сайте Минюста.