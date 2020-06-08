0
0
1217
НОВОСТИ

Польша намерена повысить тариф на транзит российского газа

08:40 06.06.2020 Источник: Коммерсант.ru

Управление по регулированию энергетики Польши (URE) собирается повысить тариф на транзит газа по польскому участку газопровода Ямал—Европа на 16,5% в 2021 году, следует из сообщения регулятора. Повышение тарифа относится к компании Europol Gaz, 48% которой принадлежит «Газпрому» и которая является владельцем польского участка газопровода Ямал—Европа. Оператором газопровода сейчас выступает польский национальный газотранспортный оператор Gaz System.

В сообщении уточняется, что 16,5% — это рост по сравнению с действующим тарифом, а именно тарифом, утвержденным на 2017 год. В последующие годы польский регулятор пытался повысить этот тариф, однако Europol Gaz пока блокирует эти действия через суд.   Коммерсантъ

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:05 08.06.2020
Население Белоруссии хотят оградить от информации, которая наносит вред государству
0
0
13:00 08.06.2020
Поправки к конституции поддерживаются большинством россиян - Песков
0
21
12:32 08.06.2020
ПДК вредных веществ в некоторых водоемах Норильска превышена в 60 раз
0
74
12:20 08.06.2020
В Крыму и на Кавказе проходят тренировки ракетных комплексов "Бал" и "Бастион"
0
108
12:05 08.06.2020
Вице-премьер Чернышенко отметил потенциал десятикратного роста внутреннего туризма РФ
0
121
12:00 08.06.2020
В Великобритании для всех въезжающих вводится двухнедельный карантин
0
137
11:32 08.06.2020
Полиция канадского Монреаля применила слезоточивый газ против демонстрантов
0
158
11:20 08.06.2020
Украинские эксперты рассказали о способе "достать" ракетами Сибирь
0
177
11:19 08.06.2020
Пародист Грушевский: Поправки в Конституцию мне кажутся очень правильными и разумными
0
191
11:09 08.06.2020
Директор Государственного музея А.С. Пушкина: внесение поправок в Конституцию – правильное решение
0
187

Возврат к списку