Польша намерена повысить тариф на транзит российского газа

08:40 Источник: Коммерсант.ru

Управление по регулированию энергетики Польши (URE) собирается повысить тариф на транзит газа по польскому участку газопровода Ямал—Европа на 16,5% в 2021 году, следует из сообщения регулятора. Повышение тарифа относится к компании Europol Gaz, 48% которой принадлежит «Газпрому» и которая является владельцем польского участка газопровода Ямал—Европа. Оператором газопровода сейчас выступает польский национальный газотранспортный оператор Gaz System.

В сообщении уточняется, что 16,5% — это рост по сравнению с действующим тарифом, а именно тарифом, утвержденным на 2017 год. В последующие годы польский регулятор пытался повысить этот тариф, однако Europol Gaz пока блокирует эти действия через суд. Коммерсантъ