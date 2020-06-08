Польша намерена повысить тариф на транзит российского газа
08:40 06.06.2020 Источник: Коммерсант.ru
Управление по регулированию энергетики Польши (URE) собирается повысить тариф на транзит газа по польскому участку газопровода Ямал—Европа на 16,5% в 2021 году, следует из сообщения регулятора. Повышение тарифа относится к компании Europol Gaz, 48% которой принадлежит «Газпрому» и которая является владельцем польского участка газопровода Ямал—Европа. Оператором газопровода сейчас выступает польский национальный газотранспортный оператор Gaz System.
В сообщении уточняется, что 16,5% — это рост по сравнению с действующим тарифом, а именно тарифом, утвержденным на 2017 год. В последующие годы польский регулятор пытался повысить этот тариф, однако Europol Gaz пока блокирует эти действия через суд. Коммерсантъ
НОВОСТИ
- 13:05 08.06.2020
- Население Белоруссии хотят оградить от информации, которая наносит вред государству
- 13:00 08.06.2020
- Поправки к конституции поддерживаются большинством россиян - Песков
- 12:32 08.06.2020
- ПДК вредных веществ в некоторых водоемах Норильска превышена в 60 раз
- 12:20 08.06.2020
- В Крыму и на Кавказе проходят тренировки ракетных комплексов "Бал" и "Бастион"
- 12:05 08.06.2020
- Вице-премьер Чернышенко отметил потенциал десятикратного роста внутреннего туризма РФ
- 12:00 08.06.2020
- В Великобритании для всех въезжающих вводится двухнедельный карантин
- 11:32 08.06.2020
- Полиция канадского Монреаля применила слезоточивый газ против демонстрантов
- 11:20 08.06.2020
- Украинские эксперты рассказали о способе "достать" ракетами Сибирь
- 11:19 08.06.2020
- Пародист Грушевский: Поправки в Конституцию мне кажутся очень правильными и разумными
- 11:09 08.06.2020
- Директор Государственного музея А.С. Пушкина: внесение поправок в Конституцию – правильное решение
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать