Минюст признал принятые в Москве меры соразмерными угрозе эпидемии

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Министерство юстиции России признало указы мэра Москвы, а также нормативно-правовые акты правительства столицы, отвечающими конституционным целям охраны жизни и здоровья людей и соразмерными угрозе распространения эпидемии.

«В результате проведенного исследования Минюст России считает, что меры, введенные на территории Российской Федерации (в том числе указы мэра Москвы и нормативно-правовые акты правительства Москвы), приняты в пределах компетенции соответствующих органов власти, безусловно отвечают конституционным целям охраны жизни и здоровья граждан, соразмерны угрозе распространения эпидемии на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении ведомства.

Как отмечают представители Минюста, Конвенция о защите прав человека и основных свобод, а также практика органов Совета Европы предполагают, что властям не только предоставлено право, но под угрозой ответственности возложена обязанность действовать наиболее эффективным образом для сохранения жизни людей. Тот же подход закреплен в целом ряде статей Конституции РФ.

Принимаемые региональным властями меры предопределяются степенью угрозы на территории каждого субъекта РФ, а также сопровождаются полномасштабной государственной поддержкой наиболее уязвимых сфер экономики, материальной поддержкой широких категорий граждан. Это подтверждает, что при введении неотложных мер в Москве были соблюдены требования соразмерности и обоснованности ограничений прав и свобод.

«Рассматриваемые меры носят исключительно временный характер и регулярно пересматриваются на предмет соответствия текущей ситуации. Постепенные ослабления ограничений в связи с улучшением эпидемиологической обстановки подтверждают, что целью данных мер была именно защита здоровья людей, а не произвольное вмешательство в их личную жизнь. Комплекс принятых в Российской Федерации мер соответствует мировому опыту. Детальный анализ иностранной практики также показал, что в целом ряде государств (Германия, США, Италия, Франция и др.) судебные органы проверяли порядок и обоснованность установления ограничений, сопоставимых с введенными в России, и даже превышающих их по степени воздействия. Такие меры были признаны иностранными судами правомерными», - полагают в Министерстве юстиции.

Напомним, Минюсту России, Минздраву РФ и Роспотребнадзору было дано поручение проанализировать практику применения нормативных правовых актов Москвы для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.