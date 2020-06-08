ПДК вредных веществ в загрязненных водоемах в Норильске превышена в 200 раз - источник

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в пробах воды, взятых из загрязненных топливом водоемов в Норильске, превышена в 200 раз. Об этом ТАСС сообщил источник в оперативных службах.

"Всего было отобрано восемь проб забора воды. В них зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций более чем в 200 раз", - сказал собеседник агентства.