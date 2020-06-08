Более 100 тысяч человек в Москве вылечились от коронавируса

11:30 Источник: Эхо Москвы

В Москве от коронавируса вылечились более 100 тысяч человек. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 3073 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 100431 человек» — сообщила вице-мэр. Эхо Москвы