Более 100 тысяч человек в Москве вылечились от коронавируса
11:30 06.06.2020 Источник: Эхо Москвы
В Москве от коронавируса вылечились более 100 тысяч человек. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 3073 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 100431 человек» — сообщила вице-мэр. Эхо Москвы
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