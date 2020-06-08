Президент разрешил оснастить мигалками автомобили приставов и ФСИН

12:00 Источник: РБК

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) и Федеральной службе судебных приставов (ФССП) разрешается оборудовать свои автомобили спецсигналами. Указ главы государства опубликован на портале нормативно-правовых актов.

В нем отмечается, что теперь у каждого из этих ведомств появится по одному автомобилю без наружной раскраски (специальных цветографических схем), на которые можно будет поставить мигалку. РБК