Страны G20 выделят более $21 млрд на борьбу с covid-19

12:30 Источник: RNS

Страны «Большой двадцатки» (G20) и приглашенные государства выделят более $21 млрд на борьбу с новой коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте G20.

«G20 совместно с приглашенными странами координирует глобальные усилия по поддержке борьбы с пандемией COVID-19. На сегодняшний день мы обязались выделить более $21 млрд на поддержку финансирования в области глобального здравоохранения», — говорится в сообщении. RNS