13:00

С 1 января 2021 года Северный флот станет самостоятельной военно-административной единицей России. Соответствующий указ российского президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

«Установить с 1 января 2021 года следующее военно-административное деление России... Северный флот — в административных границах Республики Коми, Архангельской и Мурманской областей, Ненецкого автономного округа», — говорится в документе.

Ранее данные территории входили в состав Западного военного округа. RT