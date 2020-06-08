Число случаев заражения коронавирусом в РФ превысило 458 тыс. - оперштаб

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 8 855, всего в стране заразились 458 689 человек. Об этом сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Согласно данным, суточный рост новых случаев составил 2%, как и днем ранее.

Число умерших из-за коронавируса в России за сутки возросло на 197, до 5 725 человек, сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. За предыдущие сутки умерли 144 человека.

По данным штаба, в частности, в Москве зафиксировано 58 летальных случаев, а в Санкт-Петербурге - 55, что стало максимальным показателем в городе с начала вспышки заболевания. В Московской области сообщили о 18 смертях, в Дагестане - о 10, в Нижегородской области - о 6. Еще в 33 регионах зафиксировано от одного до трех летальных исходов. Условный уровень смертности в России, по подсчетам ТАСС, увеличился до 1,25%. В Москве он составил 1,48%.

Число выписанных за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило 8 708 человек, общее количество выздоровевших достигло 221 388. Согласно данным штаба, число выздоровевших составляет 48,3% от общего количества инфицированных в РФ.

Коэффициент распространения коронавируса в России в субботу продолжил снижение и опустился до 0,97. В Москве показатель составил 0,81, обновив недельный минимум, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. В пятницу они составляли 0,98 и 0,83 соответственно.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше 1, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.