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НОВОСТИ

Александровское подворье в Иерусалиме могут передать России через месяц

13:20 06.06.2020 Источник: Интерфакс

Вопрос передачи России Александровского подворья в Иерусалиме находится на регистрации в Минюсте Израиля, оспаривающие решение иски отклонены судом, сообщил глава Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин.

"Сейчас находится на регистрации в Минюсте Израиля. На нас подали в суд, оказывается, еще три ИППО-"новодела", немецкое, израильское и американское, суд не принял их", - сказал он "Интерфаксу".

Степашин отметил, что вопрос должен быть решен в течение месяца.

На уточняющий вопрос о том, думает ли он, что решение будет принято в пользу России, Степашин ответил: "с нами Бог; думаю, не надеюсь, я уверен".

Несколько лет назад Императорское православное палестинское общество собрало и передало в Минюст Израиля документы, необходимые для регистрации Александровского подворья как собственности России. 1 марта ожидалась их выдача. Однако незадолго до регистрации подворья за Россией, по словам Степашина, был подан иск в суд, чтобы регистрацию отменить.

Он также заявил, что временный запрет на передачу РФ прав на Александровское подворье, который установил Иерусалимский окружной суд, не повлияет на планы России добиться возвращения подворья в ее собственность.

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