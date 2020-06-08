Александровское подворье в Иерусалиме могут передать России через месяц
13:20 06.06.2020 Источник: Интерфакс
Вопрос передачи России Александровского подворья в Иерусалиме находится на регистрации в Минюсте Израиля, оспаривающие решение иски отклонены судом, сообщил глава Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин.
"Сейчас находится на регистрации в Минюсте Израиля. На нас подали в суд, оказывается, еще три ИППО-"новодела", немецкое, израильское и американское, суд не принял их", - сказал он "Интерфаксу".
Степашин отметил, что вопрос должен быть решен в течение месяца.
На уточняющий вопрос о том, думает ли он, что решение будет принято в пользу России, Степашин ответил: "с нами Бог; думаю, не надеюсь, я уверен".
Несколько лет назад Императорское православное палестинское общество собрало и передало в Минюст Израиля документы, необходимые для регистрации Александровского подворья как собственности России. 1 марта ожидалась их выдача. Однако незадолго до регистрации подворья за Россией, по словам Степашина, был подан иск в суд, чтобы регистрацию отменить.
Он также заявил, что временный запрет на передачу РФ прав на Александровское подворье, который установил Иерусалимский окружной суд, не повлияет на планы России добиться возвращения подворья в ее собственность.
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