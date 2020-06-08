Боксер Григорий Дрозд отметил значение касающихся института семьи поправок в Конституцию

13:50

Крайне важно внести в Конституцию РФ поправки, которые касаются семьи и демографии, полагает президент Федерации тайского бокса Москвы, экс-чемпион мира по боксу и тайскому боксу Григорий Дрозд.

«Поправки, в которых речь идет о семейных ценностях, демографии, институте семьи, я очень сильно одобряю. Мне кажется, сейчас как раз пришло то время, когда об этом надо всерьез говорить, трубить и в первую очередь на законодательном уровне, ряд поправок мне особенно близок», - заявил Дрозд.

Спортсмен отметил, что обязательно придёт 1 июля на плебисцит, поскольку у властей есть возможность сделать голосование безопасным для его участников. "Надеюсь, что власти Москвы сделают все, чтобы обеспечить безопасность. Я сам, конечно, готов прийти и проголосовать», - констатировал Дрозд.