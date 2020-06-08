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С сегодняшнего дня из-за эпидемии коронавируса ограничивается въезд в Северодвинск

16:00 06.06.2020 Источник: Эхо Москвы

В Северодвинск с сегодняшнего дня ограничивают въезд из-за эпидемии коронавируса. В городе выявлено около 12000 заболевших, большинство из которых работают на градообразующих предприятиях.

Контрольно-пропускные пункты должны быть на всех въездах в Северодвинск. Попасть в город или выехать из него смогут лишь спецслужбы, транспорт, следующий транзитом в Онежский район, а также те, кто едет по работе или чтобы получить медицинскую помощь – это надо будет подтвердить документами. Областные власти рекомендовали крупным предприятиям Северодвинска, в том числе судостроительному «Севмашу», прекратить организованную перевозку рабочих из других городов региона. Государственные и муниципальные служащие, живущие в Северодвинске, но работающие в других городах, будут должны перейти на удаленную работу.Всего в Северодвинске зафиксировано около 1200 заболевших коронавирусом, причем в основном это работники системообразующих предприятий. Поэтому, например, руководство главного штаба ВМФ предупреждало о возможном сдвиге программы сдачи военных корабле

На Северодвинск приходится чуть меньше половины всех случаев заражения, зарегистрированных в Архангельской области. С конца мая в городе действует обязательный масочный режим.  Эхо Москвы

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