Представитель ВОЗ отвергла претензии в намеренно запоздалом информировании о коронавирусе

17:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В ВОЗ отвергли претензии в намеренно запоздалом информировании о коронавирусе. 30 апреля Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения в том, что она помогает властям Китая скрыть данные о COVID-19. 29 мая президент США объявил, что страна прекращает отношения с ВОЗ.

Официальный представитель организации в России Мелита Вуйнович рассказала в интервью радиостанции «Говорит Москва», что данные обнародовали почти сразу после поступления их из Китая.

«Детальная хронология всего, что Всемирная организация здравоохранения на самом деле получила от стран и государств-членов, на самом деле здесь говорится о Китае, у нас попала первая информация через систему Международных санитарных правил, которые обязательны для всех стран мира, 31 декабря. Практически 5 января всё было передано всем странам мира тоже через эту систему. Она работает круглосуточно. Все страны, все государства-члены имеют доступ к этому.

После этого по международным санитарным правилам созван чрезвычайный комитет, все исследования, всю информацию передали. Так что мы можем только повторять, что всё это доступно. Если кто-то другое говорит, на это мы, к сожалению, влиять не можем».