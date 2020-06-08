Из-за коронавируса работы лишились 42% нигерийцев - СМИ
17:30 06.06.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Почти половина (42%) работавших нигерийцев оказалась нетрудоустроенной в результате ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила в субботу нигерийская газета This Day ("Этот день") со ссылкой на данные Национального бюро статистики (НБС).
"Одновременно 79% нигерийцев заявили, что их доходы снизились с минувшего марта, когда были введены карантинные меры", - подчеркивается в исследовании НБС. При этом с 35% до 59% увеличилось количество семей, у которых недостаточно средств того, чтобы закупить самые необходимые продукты питания на ближайшие 7 дней.
Сокращение доходов домохозяйств сопровождается ростом цен на ключевые продовольственные товары. Так, 85% нигерийцев указывают на подорожание продуктов питания в качестве главного фактора ухудшения их материального положения. В результате более половины (51%) семей вынуждены сократить расходы на еду.
Больше других в стране пострадали торговля, сфера услуг и сельское хозяйство, указывает НБС.
Нигерия занимает в Африке первое место по размеру своего ВВП и мощи национальной экономики. Страна также является крупнейшим производителем нефти на континенте.
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