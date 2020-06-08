Власти Китая рекомендовали гражданам избегать поездок в Австралию
18:00 06.06.2020 Источник: Интерфакс
Министерство культуры и туризма КНР накануне посоветовала гражданам страны не ездить в Австралию в связи с нарастанием расистских настроений в этой стране, сообщает в субботу агентство Associated press (AP).
"Министерство советует китайским туристам больше думать о своей безопасности и избегать поездок в Австралию", - приводит агентство выдержки из заявления министерства.
Согласно заявлению, "в Австралии в связи с пандемией (коронавируса - ИФ) COVID-19 на словах и на деле отмечается рост расовой дискриминации и актов насилия против китайцев и азиатов".
AP напоминает, что в отношениях между Пекином и Канберрой отмечается рост напряженности. Так, власти Австралии призывали провести международное расследование источников происхождения коронавируса и реакции на эпидемию. При этом премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подчеркивал, что без сомнения, вирус возник в Китае, а международное сообщество нуждается в прояснении обстоятельств появления коронавируса.
В свою очередь Китай ввел 80-процентные пошлины на поставки австралийского ячменя, обвинив Канберру в нарушении правил Всемирной торговой организации из-за субсидирования производства ячменя. До этого власти КНР приостановили импорт говядины с четырех крупнейших мясоперерабатывающих предприятий Австралии.
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