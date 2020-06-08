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Силы ПНС атаковали позиции армии Хафтара у порта Сирт

18:30 06.06.2020 Источник: Интерфакс

Силы признанного ООН правительства национального согласия (ПНС) Ливии наносят удары по соединениям Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара у портового города Сирт, сообщает в субботу издание "Аль-Масдар" со ссылкой на представителя ПНС.

Полковник Мухаммед Кануну на пресс-конференции в субботу подтвердил, что "ВВС осуществили пять авиаударов южнее Сирта по боевым машинам, в том числе (поставленным, - "ИФ") ОАЭ, террористов и наемников Хафтара".

Позднее турецкое агентство "Анадолу" сообщило, что силы ПНС начали операцию "Путь к победе": ее цель - очистить от ЛНА Сирт, район южнее этого порта, авиабазу "Джуфра".

Сирт расположен в 450 км к востоку от Триполи.

Весной этого года ПНС начало операцию Peace Storm с целью покончить с атаками ЛНА, которая пыталась взять Триполи более года. В результате на этой неделе силы ПНС объявили, что полностью вернули контроль над столичным районом страны.

В свою очередь накануне представитель командования ЛНА генерал-майор Ахмед аль-Мисмари сообщил, что ЛНА под влиянием международных призывов отступила на 60 км от Триполи. В то же время он утверждал, что при отступлении силы ЛНА подверглись бомбардировкам. Аль-Мисмари также обвинил Турцию "в несоблюдении каких-либо обязательств", которые должны были исполняться при отводе ЛНА от столицы Ливии.

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